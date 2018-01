EVENTI – Ötzi & Valmo: quando gli uomini incontrarono le Alpi

Dal 10 gennaio al 2 aprile i ritrovamenti più rilevanti dei primi abitanti delle Alpi, l’uomo di Similaun e l’uomo di Mondeval, per la prima volta insieme, ci raccontano la vita dell’uomo preistorico in alta quota dopo l’ultima grande glaciazione, con la mostra ÖTZI & VALMO – Quando gli uomini incontrarono le Alpi. È la prima mostra temporanea della nuova galleria Lagazuoi EXPO Dolomiti, location d’eccezione, a 2.778 metri di quota, che aprirà le sue porte al pubblico mercoledì 10 gennaio. Quattro sale espositive su tre piani, sulla vetta del monte Lagazuoi, accanto allo storico e omonimo rifugio, con un panorama mozzafiato sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO. L’inaugurazione ufficiale della straordinaria galleria è prevista per il 2 febbraio. La mostra ripercorrerà come un trailer i 2700 anni che separano questi due uomini – Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio (Iceman), vissuto 5.300 anni fa in val Senales a 85 km in linea d’aria dal Lagazuoi, la cui mummia è stata ritrovata sul ghiacciaio a 3.200 metri di quota fornendoci un patrimonio di oggetti e informazioni uniche ed eccezionali sull’Età del Rame, e Valmo, l’Uomo di Mondeval, vissuto 8.000 anni fa vicino al passo Giau, a 2.150 metri di quota e a 8 km in linea d’aria dal Lagazuoi, la cui sepoltura, unica e preziosa, ci racconta la vita di un cacciatore mesolitico sulle Dolomiti – e illustrerà i cambiamenti climatici che hanno permesso la colonizzazione delle Alpi e condizionato il loro stile di vita. Per fabbricare i propri utensili Valmo usava la selce e Ötzi anche il rame. Valmo e Ötzi dovevano affrontare il freddo della montagna, procurarsi il cibo e difendere il loro gruppo. La mostra illustra, con repliche e calchi, come abbiano perfezionato le tecniche e le conoscenze fondamentali per vivere in alta quota, un bagaglio di esperienze conosciute daValmo e trasmesse a Ötzi lungo le 80 generazioni che li separano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore (BL), l’Associazione Tramedistoria, l’Università degli Studi di Ferrara, il Neanderthal Museum di Mettmann (Germania), GEO, il Museo Archeologico di Bolzano, l’Associazione Amici del Museo della Val Fiorentina.