EVENTI – Il cibo italiano nel mondo sbarca sul Vesuvio

Il 5 maggio a Ercolano, nell’ambito delle manifestazioni dell’anno del cibo

italiano nel mondo, un interessante convegno. Visto il successo del convegno sulle filiere e i distretti del cibo per il Made in Italy, tenutosi a Matera, organizzato da Agrocepi e UNCI Agroalimentare, a chiusura dello stesso nacque una proposta, condivisa dai presenti. Far diventare il convegno itinerante e conferire allo stesso un più ampio respiro. Il progetto pluriregionale denominato EAT VESUVIO esordirà a Ercolano e coinvolgerà i distretti turistici ed enogastronomici di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. La volontà di fare squadra è nata dall’esigenza di mettere in pratica gli obiettivi, con l’unione d’intenti e di risorse. Il nostro anno del cibo non si esaurisce nel 2018. Continuerà la valorizzazione dei riconoscimenti Unesco legati al cibo e in particolare alla Dieta Mediterranea e all’Arte del Pizzaiolo napoletano, ma anche la promozione, in termini turistici, dei paesaggi rurali storici, al fine di coinvolgere e sviluppare le filiere produttive che consentano alle nostre imprese, in particolar modo delle quattro regioni coinvolte, di essere più competitive e al contempo salvaguardare il nostro territorio e le attività a esso legate. Valorizzare le eccellenze affinché vengano sempre più apprezzate in tutto il mondo per la loro tipicità, genuinità e freschezza.

L’obiettivo del convegno è anche quello di promuovere l’intreccio tra storia, cultura, cibo e territorio, che rappresentano i migliori attrattori culturali del nostro Paese. Sarà proprio questa sinergia il tema di discussione tra i relatori che, non si limiteranno a porre l’attenzione sulle questioni ma elaboreranno soluzioni d’intervento e modus operandi. L’evento non potrà che svolgersi su uno dei più caratteristici belvedere di Ercolano, la terrazza dello storico ristorante “Gianni al Vesuvio” che proprio in quei giorni festeggerà il 50° anniversario di attività e che offrirà ai partecipanti, una degustazione delle tipicità vesuviane preparate con i prodotti delle aziende presenti.

PROGRAMMA

INTRODUCE E MODERA

Ciro Iengo Presidente Eat Vesuvio

DANNO IL BENVENUTO

Ciro Buonajuto Sindaco di Ercolano

Agostino Casillo Presidente Parco Nazionale del Vesuvio

INTERVENGONO

Corrado Martinangelo Presidente Nazionale Agrocepi

Gennaro Scognamiglio Presidente UNCI Agroalimentare

Serena Maggiulli Responsabile Città del Gusto – Gambero Rosso

Laura Mongiello Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Basilicata e Calabria

Salvatore Velotto Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio

Matteo Milanese Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari Puglia

Katya Tarantino Biologa Nutrizionista Presidente Associazione Pabulum

Valeria Romanelli Presidente Associazione Terre del Sud

Vincenzo Marrazzo Presidente Distretti Turistici Campania

Enzo Coccia Membro della Commissione Cibo Italiano nel Mondo 2018

CONCLUSIONI

“Rappresentante del MIPAAF”

Nicola Marrazzo Presidente Commissione Turismo Cultura Regione Campania

Franco Alfieri Capo Segreteria Presidente Regione Campania