Evasione fiscale e fatture false tramite 8 “cartiere”: sequestrati oltre 160mila euro

Negli scorsi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito il sequestro preventivo di oltre 160.000 euro nei confronti di un’impresa e del suo titolare, Marco Rigon, 40enne di Velo d’Astico.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, erano iniziate a gennaio, con la ricezione di una delega d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, per fare luce sull’uso di fatture per operazioni inesistenti da parte di una ditta nel settore della lavorazione dei metalli a Velo d’Astico.

Le indagini hanno permesso di rilevare come la stessa ditta abbia sistematicamente utilizzato, per gli anni d’imposta dal 2013 al 2016, fatture per operazioni inesistenti emesse da 8 imprese “cartiere” con sede in Veneto, già pluri-indagate. Complessivamente, l’impresa individuale ha annotato ed inserito in dichiarazione 45 documenti passivi fittizi, per un totale di 281.224 euro più I.V.A. 61.849,31 euro.

In particolare, tutte le imprese fornitrici, con sedi fittizie a Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene, Sandrigo, Cittadella e Breda di Piave erano accomunate dalla totale assenza di strutture produttive e di dipendenti.

I pagamenti venivano dirottati, direttamente o indirettamente, su rapporti bancari esteri in Austria e Slovacchia, intestati a società estere inoperative.

Il G.I.P. ha quindi emesso un decreto di sequestro preventivo 159.602 euro, somma dell’I.V.A. e dell’I.R.Pe.F. evase tramite l’utilizzo delle fatture fittizie, nei confronti della ditta.

Il provvedimento di sequestro preventivo ha permesso di sottoporre a vincolo 2 immobili (tra cui la villetta in cui risiede l’imprenditore,. 1 auto (Peugeot 5008), 3 conti correnti e 1 deposito risparmio.

Lo stesso imprenditore è attualmente indagato dalla Procura di Vicenza per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.