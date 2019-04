Evade dalla comunità terapeutica: arrestato in stazione

Si allontana dal luogo di detenzione domiciliare senza giustificato motivo, rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Lonigo.

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella serata di ieri 16 aprile, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione Samuele Lucarelli, nato e residente in provincia di Catania, 30 anni, agli arresti domiciliari a Lonigo presso la comunità terapeutica Papa Giovanni XXIII per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata.

L’uomo si era allontanato volontariamente dalla struttura nel pomeriggio e è stato rintracciato dalla pattuglia dei Carabinieri di Lonigo nei pressi della Stazione ferroviaria. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato in carcere a Vicenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.