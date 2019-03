Evade dai domiciliari, rimane ferito in un incidente stradale e torna in carcere

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri alla centrale operativa dei Carabinieri di Valdagno è stato segnalato un incidente stradale con un ferito, verificatosi in contrada Priara di Valdagno. Il conducente di una moto era uscito autonomamente di strada ed aveva riportato delle lesioni. L’uomo in realtà, a quell’ora, doveva trovarsi presso il proprio domicilio, ove stava scontando una misura alternativa alla detenzione in carcere.

L’Autorità Giudiziaria, informata della violazione, ha disposto l’arresto di Fabio Zanni, montecchiano 42enne, pregiudicato, disoccupato, già noto alle cronache per i trascorsi giudiziari, e ordinava altresì il suo trasferimento in Carcere, ove trascorrerà il resto della pena detentiva.

Zanni, dimesso oggi dall’ospedale di Valdagno, è salito nuovamente sull’ambulanza, ma questa volta al posto degli infermieri c’erano i Carabinieri, la destinazione finale dell’autolettiga è stata l’infermeria del carcere di Vicenza.