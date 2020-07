Evade dai domiciliari per andare a trovare un parente in ospedale

A Bassano del Grappa, ieri, una Gazzella dei carabinieri ha controllato D.K., marocchino 39enne, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, sottoposto ad un controllo presso la sua abitazione, non c’era. Successivamente rintracciato, ha riferito che si era recato a trovare un parente in ospedale, come autorizzato dall’A.G.. Ma ai militari questa cosa non risultava e rapidamente hanno accertato che quel permesso valeva per un solo giorno e che già lo aveva usufruito nella giornata precedente.