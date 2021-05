Dopo furti e rapine evade dai domiciliari: di nuovo in manette 27enne

Era stato tratto in arresto appena tre giorni fa, quando aveva rapinato un ristorante di Viale Della Pace.

M.I., originario di Napoli, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ma, proprio ieri, durante una verifica degli Agenti delle Volanti, è emerso che si era allontanato, senza darne notizia alle autorità.

E così gli Equipaggi in servizio lo hanno cercato fino al suo rintraccio, avvenuto alle 13 di ieri in Viale Camisano.

Il giovane, che aveva con sé un trolley contenente abiti ed effetti personali, è stato arrestato in attesa dell’ udienza di convalida prevista per oggi.