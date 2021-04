Eurovision con il pubblico: sarà un ‘laboratorio’. Per l’Italia i Måneskin

Il governo olandese vuole organizzare l’Eurovision Song Contest 2021, in programma a maggio a Rotterdam, con un pubblico limitato al fine di valutare i rischi di contaminazione legati al coronavirus.

Questo test pratico, descritto come un “laboratorio sul campo”, avrà lo scopo di studiare come eventi di questo tipo potrebbero svolgersi con un pubblico in modo sicuro nonostante il Covid-19, ha dichiarato giovedì il Ministero della Cultura. Vi è quindi la possibilità di avere 3500 persone all’interno dell’Ahoy Arena di Rotterdam per ognuna delle nove sessioni per cui sarà possibile. La finale è il 22 maggio. Per l’Italia parteciperanno i Måneskin, vincitori del Festival di Sanremo con la canzone ‘Zitti e buoni’.