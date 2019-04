Eurostat, Veneto ai primi posti per turismo e sanità

REPORT EUROSTAT: PRESIDENTE VENETO, “REGIONE AI PRIMI POSTI PER TURISMO E SANITÀ, QUI SI STA E SI VIVE BENE”

“Siamo i primi e i più ambiti. Sole, spiagge, montagna, collina, città murate, arte, ma anche vacanza sicura grazie alle mostra sanità di eccellenza”. Il presidente della Regione Veneto guarda con soddisfazione ai risultati della classifica Eurostat sulle 233 regioni europee che vede il Veneto tra le cinque regioni più turistiche d’Europa e tra quelle con la migliore speranza di vita (83 anni e 9 mesi).

“Se i veneti sono tra gli abitanti più longevi del Continente – sottolinea il governatore – credo che le ragioni vadano cercate non certo nel clima continentale padano o in un particolare regime alimentare, ma soprattutto nella qualità del servizio sanitario regionale, che investe molto sia in prevenzione primaria, educazione al benessere e campagne di screening, sia nell’assistenza e nella cura di ogni età della vita. Essere ai primi posti di una classifica che valuta 233 regioni, significa avere una sanità da podio olimpico. Nonostante le preoccupazioni presenti e future per gli organici medici e paramedici e le continue polemiche su presunti tagli ai servizi, il servizio sociosanitario del Veneto è riconosciuto e resta tra i migliori al mondo. E rappresenta una garanzia non solo per i residenti in Veneto, ma anche per i milioni di turisti che ogni anno affollano le sue spiagge, le sue montagne, i suoi laghi e le sue città d’arte”.