EUROPEE – Anche in città boom Lega e crollo Forza Italia, superata da Fratelli d’Italia – I dati

Anche in città il dato che emerge è il boom della Lega che sfiora il 40%. Non solo, emerge anche il deludente risultato del Movimento 5 Stelle che non arriva al 9% e soprattutto il crollo di Forza Italia, che con il 6,01% viene scavalcata da Fratelli D’Italia (al 6,20%). Buono il risultato del Partito Democratico, votato da quasi un vicentino di città su tre