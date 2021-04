EUROPA – Passaporto sanitario (forse) a fine giugno

Con la lentezza ormai tristemente nota, l’Europa sta ‘pensando’ all’istituzione del passaporto sanitario per facilitare il turismo. La Commissione europea punta infatti all’entrata in vigore alla fine di giugno del certificato sanitario inteso a facilitare la libera circolazione nell’UE in vista delle vacanze estive, ha detto martedì ai deputati il ​​Commissario Didier Reynders. “Vogliamo poter iniziare con questo sistema alla fine di giugno”, ha detto il funzionario alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.

Il Parlamento conta sull’adozione del progetto di regolamento durante la sessione plenaria del 7-10 giugno, a seguito dei negoziati con gli Stati membri su questo “certificato verde” proposto dalla Commissione, inteso a facilitare i viaggi degli europei che possono così certificare di sono stati vaccinati contro Covid-19, hanno superato un test PCR negativo o sono immuni dopo essere stati infettati. E di conseguenza evitare misure restrittive (quarantena, test) nel paese di destinazione.