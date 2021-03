EUROPA – I vaccinati avranno passaporto sanitario

Una misura che potrebbe finalmente consentire lo spostamento all’estero ad un numero crescente di persone, quelle vaccinate, oltre a coloro che sono provvisti di prova tampone. Potrebbe quindi favorire la ripresa del turismo anche in Italia.

La Commissione europea ha svelato oggi la sua bozza di certificato intesa a facilitare, in particolare per le persone vaccinate, i viaggi all’interno dell’UE in previsione delle vacanze estive, già promesse a discussioni spinose tra i Ventisette. Questo documento tanto atteso, che sarà dotato di un codice QR, certificherà che il suo titolare è stato vaccinato contro Covid-19, ha superato un test PCR negativo o è immune a seguito della sua infezione.

“Vogliamo aiutare gli Stati membri a ripristinare la libertà di movimento in modo sicuro, responsabile e affidabile”, ha detto in conferenza stampa il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.