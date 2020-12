Esuberi Forall Pal Zileri, i sindacati: “Solo 250 esuberi? E il marchio?”

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa -comunicano Femca Cisl e Filctem Cgil – la dichiarazione dell’azienda di un esubero strutturale legato al ramo produttivo di 250 persone, nel tentativo di minimizzare una situazione grave e pesante dopo le dichiarazioni di ieri espresse alle organizzazioni sindacali. Se l’azienda è intenzionata a tenersi il marchio Pal Zileri come da dichiarazione allora le questioni sono ulteriormente complesse. In primo luogo perché non sono mai stati fatti numeri dei dipendenti coinvolti in questo piano a noi sconosciuto; quindi rimane l’unico dato certo ribadito al tavolo ieri della chiusura dell’intera azienda che coinvolge ad oggi circa 400 persone. Contemporaneamente perché a questo punto ci poniamo come Organizzazioni Sindacali anche la questione della tutela di un marchio storico che rappresenta la vicentinità ed il made in Italy nel mondo. E evidente che è sempre più necessario il coinvolgimento delle istituzioni regionali e nazionali per fermare l’azienda nel suo intento e nel contempo ricercare soluzioni nell’ottica della massima salvaguardia occupazionale e della tutela dei marchi italiani”.