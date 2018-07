Estrae membro al bar, denunciato vicentino

Non era nuovo ad episodi simili l’uomo che nei giorni scorsi, per ben due volte, ha pensato di entrare in un bar e di esibirsi estraendo il pene davanti agli avventori e le bariste.

La segnalazione è arrivata proprio da queste ultime, che lavorano in un bar del centro cittadino. Un cliente aveva visto la scena e le aveva allertate. Poi è successo una seconda volta nei giorni successivi.

A quel punto le collaboratrici del bar hanno allertato la polizia che, essendo l’esibizionista un cliente abituale, ha deciso di recarsi nel bar nei giorni seguenti, fino a che l’uomo non è stato identificato e denunciato. Si tratta di M.M., di 55 anni, residente in città. E’ stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.