Estintori portatili donati alla Protezione Civile di Montecchio Maggiore

Innovativi dispositivi antincendio ad aerosol di potassio, estinguente eco-compatibile e atossico che non lascia residui. Una tecnologia aerospaziale che neutralizza i radicali di idrogeno, idrossido e ossigeno presenti nelle fiamme, soffocando il fuoco.

Matteo Fridosio, Presidente della Protezione Civile – “A partire dal 2021 la Protezione Civile ha fondato una costola che si occupa della formazione. Una delle prime tematiche approfondite è stata quella relativa agli incendi in ambito domestico, poiché sono molto frequenti. Noi abbiamo molto a cuore la sicurezza e ogni anno ci impegniamo a sensibilizzare circa 2000 alunni del territorio. “Desidero ringraziare Tecno.Sol, azienda di Creazzo, per la donazione di questi estintori portatili perché è un tassello che completa la dotazione dei nostri mezzi. Un estintore di questa categoria, portatile ed efficace con il vantaggio di diminuire i danni in caso di utilizzo è assolutamente fondamentale per quanto riguarda un precoce intervento in caso di principi di incendio. Noi installeremo questi dispositivi su tutti i cinque i mezzi dell’associazione che ricordo essere quattro di nostra proprietà, mentre il quinto è stato acquistato con il contributo di tutti i comuni del distretto e sarà perciò a disposizione di tutto il territorio di nostra competenza”.

Matteo Taietti, Responsabile Comunicazione Tecno.Sol – “Distribuiamo questi dispositivi antincendio portatili in tutta Italia. In Svezia, dove vengono prodotti, sono già installati nelle ambulanze Volvo XC30 e in dotazione alle forze dell’ordine in modo che durante le attività di sorveglianza il personale sia sempre pronto ad intervenire anche in caso di principi di incendio. Sappiamo quanto la Protezione civile sia impegnata nella sicurezza della nostra comunità e in particolare ultimamente il lavoro dei volontari è concentrato nel combattere il fuoco in situazioni di incendio boschivo, perciò abbiamo pensato di fare questo piccolo dono perché la loro è un’attività di protezione collettiva che riconosciamo essere molto preziosa”.