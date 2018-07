ESTATE SICURA – Il numero per anziani e persone sole in difficoltà

Estate sicura, nei giorni di grande caldo è attivo il numero 0444221020 per anziani e persone sole in difficoltà

In relazione allo “stato di allarme climatico per disagio fisico” dichiarato dalla Regione Veneto da oggi a giovedì 2 agosto, l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino ricorda il servizio Estate sicura del Comune di Vicenza.

“Anziani e persone sole residenti a Vicenza – fa presente l’assessore Maino – possono contattare il numero 0444221020, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 7 alle 22 in caso di inconvenienti o problemi che si possono verificare a causa del grande caldo”.

Al numero, a disposizione fino al 31 agosto, risponderanno per conto del Comune di Vicenza e dei partner dell’iniziativa gli operatori della cooperativa di Solidarietà sociale promozione e lavoro che indirizzeranno gli utenti nel modo più opportuno.

Estate sicura prevede infatti una serie di servizi che possono risultare particolarmente utili alle persone che durante l’estate si trovano momentaneamente da sole e in particolare agli anziani.

Tra i servizi gratuiti vi sono l’ascolto e il supporto in situazioni di emergenza; l’assistenza domiciliare urgente con operatore; il ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza dedicate; interventi socio-sanitari urgenti; la consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta e in orario notturno e festivo (farmaci a pagamento); la consegna a domicilio di farmaci con ricetta in orario diurno per anziani soli non deambulanti (farmaci a pagamento); il pronto intervento ai contatori per guasti nell’erogazione di acqua, luce e gas; l’accoglienza diurna in centri aggregativi per anziani con climatizzazione.

Possono però essere richiesti anche servizi a pagamento come la consegna a domicilio dei pasti e e l’effettuazione di piccoli interventi manutentivi.

Il servizio Estate sicura è garantito dalla rete interistituzionale e del privato sociale costituita dal settore Servizi sociali del Comune di Vicenza in collaborazione con Cooperativa promozione lavoro, settore Partecipazione, Protezione civile comunale, Azienda Ulss 8 Berica distretto est, Ipab di Vicenza, Aim gruppo, Consulta anziani Comune di Vicenza, Associazione O.S.A. Con Noi, associazione Terra di mezzo, Auser circolo di Vicenza, Croce Rossa Comitato di Vicenza, Cosep cooperativa sociale, Euroristorazione, Federfarma Vicenza.