Estate nei parchi in città: da quest’anno ampliate le zone di svolgimento delle attività

Il servizio Istruzione, sport, partecipazione del Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso rivolto a società sportive e associazioni di volontariato sociale per la presentazione di progetti di attività motorie e ginnastica a partecipazione libera e gratuita da organizzare tra giugno e settembre a Parco Querini e nelle aree verdi dei quartieri della città.

“Da quest’anno si ampliano i luoghi di svolgimento del tradizionale appuntamento estivo della ginnastica nei parchi – spiega il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –: oltre a Parco Querini, infatti, le attività potranno essere proposte negli spazi verdi dei quartieri cittadini, come Parco Fornaci, Parco Retrone, Parco Città, Villa Tacchi e le aree di via de Nicola 8 e via Goito. Inoltre, le associazioni potranno proporre altre zone per lo svolgimento delle attività che saranno valutate dagli uffici”.

Associazioni e società sportive dilettantistiche, gruppi sportivi e associazioni di volontariato sociale hanno tempo fino al 7 maggio per presentare proposte di attività a carattere sportivo, motorio espressivo (come, ad esempio, ginnastica, yoga, kung fu, autodifesa, Tai chi, e molto altro) rivolte a giovani e adulti delle varie fasce d’età.

Gli incontri/lezioni potranno essere proposti dal lunedì alla domenica secondo un calendario definito in sede di presentazione del progetto e concordato con l’ufficio sport.

Il modulo per la candidatura insieme all’avviso con tutti i dettagli dell’iniziativa è pubblicato sul sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/277071.