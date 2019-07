“Estate in favola” a Montecchio Maggiore

Estate in favola: otto eventi tra spettacoli e letture animate per bambini e ragazzi sono in programma dall’11 luglio al 1 settembre a Montecchio Maggiore. La rassegna è organizzata da Fondazione Aida ed Ensemble Teatro in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Montecchio Maggiore nell’ambito del progetto “Palco Libero in città”.

Inaugurerà la rassegna giovedì prossimo, ore 21.00, Le birichinata di Pinocchio: due attrici interpretano le avventure esilaranti del famoso burattino Pinocchio. Sempre di Ensamble sarà lo spettacolo che segue, e Le canta fiabe, in programma il 18 luglio.

Sono invece di Fondazione Aida, e nel dettaglio del direttore artistico Pino Costalunga, gli spettacoli a seguire: il 25 luglio andrà in scena Pollicino non ha paura dell’orco, uno spettacolo metafora della vita che rappresenta quel continuo divenire di sentimenti e di esperienze necessarie affinché si compia il passaggio fondamentale di crescita e scoperta del se e dell’altro, mentre l’8 agosto andrà in scena la nuova produzione Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein?, liberamente ispirato al celebre racconto.

Presso il Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 12, in caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Cinema Teatro San Pietro. A completamento dell’offerta culturale, sono inoltre in programma, dalle ore 18:00, le Letture itineranti al parco: Il signor coccodrillo ha molta fame il 28 luglio con Matteo Mirandola (al Parco Marinai d’Italia – Via Veronese), Nel mondo di Leo con Marta Boscaini il 4 agosto (al Parco di Piazza Carli), dedicata a Biancaneve e i sette nani sarà la proposta del 25 agosto presso il Parco del Castello di Romeo. Il trenino rosso e giallo chiuderà questo girotondo di favole il 1 settembre presso il Parco Falcone e Borsellino