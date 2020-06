Estate d’eventi a Montecchio Maggiore

Dalla fine di giugno 2020 torna a Montecchio Maggiore un’Estate d’Eventi diversa da quella degli ultimi anni. Il mondo intero ha infatti vissuto, e in parte vive ancora, le gravi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19.

“Ma oggi è forte il desiderio di un ritorno ad una vita serena – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -, che ci porta a trovare il coraggio di ripartire, alla ricerca di una ritrovata socialità e di un tempo libero da trascorrere all’aperto e in massima sicurezza, gustandoci finalmente il piacere di uno spettacolo dal vivo o di un film”.

“Estate d’Eventi è ormai una rassegna consolidata per le manifestazioni estive a Montecchio Maggiore – sottolinea il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Milena Cecchetto -. Sarebbe stato un peccato se si fosse dovuta cancellare. Un plauso quindi ai nostri uffici, ad Arteven e alle varie realtà coinvolte, che pur tra mille difficoltà hanno tenuto duro e proposto anche quest’anno un cartellone di assoluto livello, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid”.

“La cultura è un tassello fondamentale della ripartenza – dichiara l’assessore alla cultura Claudio Meggiolaro -, perché è la cartina di tornasole di una società viva e in fermento. Poter assistere finalmente ad eventi culturali significa riappropriarci di quella normalità che sembrava perduta. Per forze di causa maggiore siamo rimasti troppo tempo ‘dietro le quinte’, ma ora l’arte, complici le splendide location della nostra città, è pronta a riesplodere in tutta la sua bellezza”.

Sulle tracce degli scorsi anni e in collaborazione con importanti realtà del territorio, l’Estate d’Eventi per il 2020 tocca le discipline del teatro, del cinema, della letteratura, della musica e della danza, per un totale di oltre sessanta eventi. L’organizzazione ha certamente dovuto far fronte a tante difficoltà, prima tra tutte la necessità di garantire il massimo della sicurezza agli spettatori pur nell’incertezza delle nuove regole, nella consapevolezza tuttavia di quanto sia importante offrire al pubblico una proposta di qualità e alle realtà associative del territorio un canale privilegiato di espressione culturale e di dialogo con la comunità cui appartengono.

La Stagione Teatrale Estiva in collaborazione con il Circuito Regionale Teatrale ARTEVEN – Regione del Veneto, attendendo il 2021 per la ripresa in grande stile dei Mille Volti di Giulietta, recupera nello scenario all’aperto del Castello di Romeo quattro spettacoli teatrali di livello nazionale, previsti nello scorso inverno al Teatro Sant’Antonio e sospesi per la pandemia. In doppia replica per gli abbonati e per chi vorrà gustare grande teatro, calcheranno il palcoscenico del castello Angela Finocchiaro, Giobbe Covatta, Sebastiano Somma e Stivalaccio Teatro.

In BESTIA CHE SEI (6 e 7 luglio) con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti, da un testo di Stefano Benni, i protagonisti danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, reali o fantastici, teneri o crudeli, creature ambigue che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo. Ne LA DIVINA COMMEDIOLA (14 e 15 luglio) Giobbe Covatta legge e commenta l’Inferno tratto dalla Divina Commedia di tale Ciro Alighieri, che presenta senz’altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l’opera dantesca, in uno spettacolo spassoso e divertente. LUCIO INCONTRA LUCIO (3 e 4 agosto) mette in scena un’originale lettura della vita di coloro che hanno scritto uno dei capitoli più belli della storia cantautorale italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti, di cui lo spettacolo prova a figurare quell’incontro artistico mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni. Infine l’ARLECCHINO FURIOSO (25 e 26 agosto) di Stivalaccio Teatro, uno spettacolo in cui l’Amore è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte, con la maschera simbolo del teatro italiano ad animare uno spumeggiante spettacolo.

Nell’E…state con la Biblioteca cinque appuntamenti di grande attrattiva dedicati in vario modo alla letteratura: venerdì 26 giugno inaugura l’intero cartellone culturale estivo un’incursione nel fascinoso mondo del musical con una serata dedicata a Cole Porter, per toccare successivamente tra luglio e agosto capolavori moderni ormai classici come Il Giovane Holden di Salinger presentato da Anna Zago, Il Profumo di Suskind con Titino Carrara, La sovrana lettrice di Bennet, nell’interpretazione de Gli Scavalcamontagne, o il mondo profumato di mare e arancini di Andrea Camilleri, con Antonino Varvarà.

Venti gli appuntamenti con il cinema al Castello di Romeo, a partire da mercoledì 1 luglio e fino al 2 settembre, in collaborazione con il Gruppo Cinema della Parrocchia di San Pietro. Quindici film scelti tra le migliori pellicole uscite nell’ultimo anno per Cinemalcastello 2020, la rassegna EffettoNotte12 con tre lungometraggi dedicati al genere MANGA fantascientifico degli anni Settanta, il lunedì dal 13 luglio; infine due film, tra luglio e agosto, per Tuttinpiedi – Diverse abilità al cinema, in collaborazione con l’associazione Karibu Baskin per trattare in modo originale il tema della disabilità.

Un ruolo importante riveste lo spazio di Palco Libero in Città: nove, sui ventuno presentati, i progetti ammessi a realizzazione secondo il bando promosso dall’Amministrazione comunale per la sua sesta edizione. Un totale comunque di ben trenta appuntamenti tra iniziative per bambini e famiglie, concerti, danza, spettacoli di teatro popolare o contemporaneo. Fondazione AIDA con Ensemble Teatro presentano nel mese di luglio due ormai tradizionali rassegne per bambini, l’Estate IN Favola e l’Estate DA Favola: quattro spettacoli i giovedì sera nel giardino della biblioteca e altrettante letture teatrali al parco di via Volta ad Alte nei tardi pomeriggi delle domeniche. Altre proposte per i bambini arrivano da C’era una volta, della Compagnia Teatro di Sabbia e da A misura di bimbi di Calimero non esiste, tutte nel parco pubblico di via Volta, che da quest’anno affianca il giardino della biblioteca come sede privilegiata per gli spettacoli estivi. Ancora teatro nel giardino della biblioteca, contaminato da musica e canzone, nei cinque spettacoli in agosto di Sogno o son desto, progettodi Ensemble Teatro, e nel Teatro sotto le stelle proposto il 10 luglio dagli allievi del corso di teatro di Etradanza. Concerti al parco di Alte sono quelli proposti da Piano Infinito con la rassegna in cinque appuntamenti di Volta la Carta e i due concerti di settembre proposti per Montecchio Maggiore Live dall’Associazione Majoris con la Pro Loco. Infine, ancora al parco, Mudra, spettacolo di danza contemporanea proposto il 7 agosto da E20 danza.

L’esclusione di tante altre proposte, per decisione presa in comune accordo con gli organizzatori, è stata imposta dalle difficoltà legate alla logistica in epoca covid e alla sostenibilità economica di progetti pensati ben prima che l’emergenza sanitaria imponesse gli attuali limiti.

Una stagione comunque ricchissima, che testimonia la vitalità di un tessuto culturale dinamico e che saprà accompagnare il pubblico con serate di una ritrovata serenità e condivisione.