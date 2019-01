Espulso spacciatore di Campo Marzo: aveva chiesto protezione internazionale

Nella scorsa nottata la Polizia di Stato di Vicenza, durante il normale servizio di controllo del territorio in Campo Marzo ha proceduto all’identificazione di P.R., 28 enne nato in Nigeria, soggetto gravitante nell’area del parco cittadino e già denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché segnalato all’Autorità amministrativa ai sensi dell’art. 75 (detenzione per uso personale di stupefacenti) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Nei confronti del cittadino straniero, a seguito di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza e della dichiarata inammissibilità del relativo ricorso presentato al Tribunale di Venezia, è stato

disposto decreto di espulsione dal Prefetto di Vicenza e nella giornata odierna è stato accompagnato al C.P.R. di Bari “Palese”.