Espulso dall’Italia, mandato in Romania, torna e delinque a Vicenza

Un cittadino rumeno senza fissa dimora, orbitante attorno all’area ex Sartori a Vicenza Ovest, espulso dal Paese, fatto salire su un aereo a Treviso nel maggio del 2017, è tornato in città da circa un anno e per la terza volta balza agli onori delle cronache.

La Polizia di Stato, nell’ambito di una attività di controllo svolta ieri mattina, l’ha trovato in Campo Marzo, l’ha identificato e o ha denunciato per mancato rispetto del provvedimento di allontanamento dal Paese.

Si tratta di V.G.R. di 41 anni, individuo resosi protagonista di due episodi di violenza.

Dopo l’espulsione del maggio 2017 è tornato in città e nel febbraio è stato denunciato dopo che una prostituta ha chiesto l’ausilio della polizia a Ponte Alto (Vicenza Ovest). In quell’occasione aggredì la donna. Venne denunciato per mancato rispetto dell’allontanamento. Lo ritroviamo ad ottobre, quando assieme ad un connazionale aggredì due sorelle a Piazzale Bologna, dopo che queste erano intervenute per proteggere un cagnolino che il suo connazionale stava picchiando. Alzò le mani su una delle due donne e poi insultò e minacciò gli agenti di polizia. In quell’occasione venne denunciato per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e percosse.

Ieri la nuova denuncia. Non può essere arrestato perché cittadino dell’area Shengen, ma può solo accumulare denunce fino a nuovo provvedimento di espulsione o pena da scontare in Italia