Esplosione nella notte a Noventa: assaltato il bancomat (FOTO)

Aggiornamento carabinieri ore 10

NOVENTA VICENTINA: furto aggravato con deflagrazione allo sportello ATM della filiale della Banca BPM – Banca Popolare di Verona

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, unitamente a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Campiglia dei Berici, alle ore 03.25 circa odierne, intervenivano a Noventa Vicentina via Broli n. 1, dove ignoti dopo aver introdotto della miscela esplosiva nello sportello ATM della filiale BMP – Banca Popolare di Verona lo facevano deflagrare, sottraendo il denaro contenuto tuttora in fase di quantificazione.

Gli autori del fatto, al termine, si dileguavano con un autovettura di grossa cilindrata per ignota destinazione.

Le indagini della stazione di Noventa Vicentina, che procede unitamente alla sezione operativa, sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza.

Ore 8

Una forte esplosione nel cuore della notte. Ignoti, intorno alle 3.30, hanno assaltato il bancomat della filiale della Banca Popolare di Verona in via Roma 2 a Noventa (in pieno centro cittadino). I malviventi hanno utilizzato esplosivo e sarebbero riusciti a impossessarsi

del contenuto del bancomat (cifra da quantificare, ma sarebbe ingente, come ingenti sono i danni alla struttura). Indagano i carabinieri di Noventa Vicentina.