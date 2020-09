Esplosione in un appartamento: due feriti, uno grave

Alle 8 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di Via San Giovanni in Valle, nel quartiere di Veronetta a Verona per l’esplosione verificatesi all’interno di un appartamento di una palazzina di quattro piani: due feriti sono assistiti dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale. Altri feriti lievi assistiti sul posto dai sanitari. I vigili del fuoco accorsi con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, 4 mezzi fuoristrada e 18 operatori, hanno evacuato una persona anziana, che si trovava a letto con delle fratture. Altri condomini sono stati portati fuori dagli operatori, mentre altro personale aveva iniziato le operazioni di spegnimento nell’appartamento al piano terra dove si è verificata l’esplosione. L’onda d’urto ha causato danni agli infissi di tutto lo stabile con la rottura di vetri. Sono ora iniziati i sopralluoghi dei tecnici per la verifica della struttura della palazzina. Il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco ha iniziato il sopralluogo per determinare le cause dell’esplosione.