Esplosione ed incendio in un bar a Vicenza (VIDEO)

Alle 19:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Marosticana a Vicenza per l’esplosione e l’incendio di un bar chiuso da tempo: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno spento le fiamme che hanno riguardato la totalità del locale. L’esplosione ha completamente divelto tutte le vetrate, proiettandone una lateralmente all’interno del cortile di una casa limitrofa. Durante le prime fasi dell’incendio la circolazione lungo la strada è stata deviata dalla polizia locale. Le cause dell’esplosione e dell’incendio sono al vaglio dei tecnici vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Sono ora incorso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai.