“Esperienze forti”, volontariato estivo per giovani dai 15 ai 23 anni

“Esperienze forti” per i giovani vicentini dai 15 ai 23 anni. Anche per l’estate 2020 ritorna il progetto ideato dal Centro vicentino di solidarietà (Ceis Onlus) in collaborazione con l’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza, con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità e occasioni di volontariato per apprendere e investire il proprio tempo in modo utile e proficuo.

Questa mattina nella sala giunta di Palazzo Trissino ad illustrare le modalità di partecipazione al progetto erano presenti il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto e il consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili Jacopo Maltauro. Hanno partecipato anche Marcello Manea del Centro Studi Ceis, responsabile del progetto, Maria Zatti, presidente dell’associazione “Donna chiama Donna” che gestisce il Centro Antiviolenza, e alcuni rappresentanti delle associazioni ospitanti.

Nel progetto sono coinvolti anche gli assessori Valeria Porelli, con delega alle pari opportunità, e Mattia Ierardi, con delega alla protezione civile.

“Esperienze forti è un progetto di successo e di valore che lo scorso anno ha coinvolto 213 ragazzi dai 15 ai 23 anni (180 nel 2018, e 110 nel 2017 e nel 2016) che hanno donato alla città il proprio tempo durante le vacanze estive – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto –. Un’iniziativa molto bella, dalla forte valenza educativa e sociale, capace di coinvolgere i più giovani in progetti di cittadinanza attiva. Un’occasione di crescita per i nostri ragazzi per vivere un’esperienza di volontariato e confrontarsi con realtà che non frequentano quotidianamente. Ringrazio gli organizzatori e tutte le associazioni che hanno aderito al progetto”.

“Ai giovani vicentini proponiamo anche in questo particolarissimo anno una cospicua serie di esperienze con il duplice obiettivo di accrescerne il bagaglio umano e formativo personale, e di portare nel territorio una mole importante di volontariato, oggi più che mai utile e necessario per sostenere la nostra realtà sociale messa a dura prova da questa lunga emergenza sanitaria – precisa il consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili Jacopo Maltauro- . In qualità di consigliere delegato alle politiche giovanili ho voluto sostenere con forza e impegno il progetto, con la finalità di offrire un servizio utile alla comunità. Ho voluto, inoltre, inserire due nuove proposte di esperienze “forti”, la prima in collaborazione con il gruppo comunale della protezione civile di Vicenza e la seconda in collaborazione con il centro Antiviolenza, gestito dall’associazione “Donna chiama Donna”. Due “new entry” all’interno del pacchetto esperienziale che porteranno nel primo caso un contributo sostanziale alla preparazione di pacchi cibo a sostegno delle famiglie in difficoltà causa Covid e, nel secondo caso, un contributo importante al Ceav nell’ideazione di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione mirata ai giovani sulla violenza di genere. Fornire stimoli ai nostri ragazzi e dare loro la possibilità di sentirsi partecipi e utili alla nostra comunità, non è solamente importante, ma imprescindibile per costruire una solida società vicentina nel prossimo futuro”.

“L’implementazione del progetto Esperienze Forti – interviene l’assessore alle pari opportunità Valeria Porelli – con l’attività svolta al centro Antiviolenza, ha il pregio di aiutare a diffondere il messaggio di sensibilizzazione su un tema purtroppo sempre più attuale, come dimostrato dai dati emersi durante il lockdown, coinvolgendo le giovani generazioni che sono l’interlocutore più adatto a diffondere una cultura diversa sul tema della parità di genere”.

“Come protezione civile aderiamo fortemente all’iniziativa perché è giusto fornire ai nostri giovani la possibilità di comprendere realmente le dinamiche che riguardano questo campo – aggiunge l’assessore alla protezione civile Mattia Ierardi – . Un’occasione per i ragazzi di affacciarsi a questo mondo e toccare con mano il notevole lavoro che stiamo portando avanti da oltre tre mesi nel territorio, in particolare a Vicenza, per fornire assistenza alle famiglie in difficoltà. Il mio auspicio è di trovare fra di loro dei nuovi volontari”.

Giunta alla sua quinta edizione, “Esperienze forti” si terrà quest’anno dal 18 giugno al 4 settembre con la consueta e collaudata formula: i giovani coinvolti, con un’età compresa dai 15 ai 23 anni, dedicheranno per due o tre settimane del tempo della propria estate per gli altri. “Esperienze forti”, infatti, permette di entrare in contatto con le associazioni e gli enti del territorio che hanno dato la propria disponibilità ad ospitare ed affiancare i ragazzi per il breve periodo di volontariato.

Ad oggi sono 17 le realtà del territorio che hanno già aderito (25 nel 2019, 23 nel 2018, 17 nel 2017 e 19 nel 2016) per un totale di 20 sedi distribuite in città e 208 posti complessivi.

I ragazzi potranno scegliere l’esperienza di volontariato in diversi ambiti: infanzia e adolescenza, attraverso centri estivi e attività educative, povertà e marginalità, con servizio nelle mense e in progetti di sostegno e aiuto a persone in situazioni di difficoltà e donne vittime di violenza, cultura, con attività di riordino delle collezioni nelle biblioteche cittadine.

L’edizione 2020 in particolare, presenta due nuove proposte collegate al periodo emergenziale sanitario da Covid-19.

Nell’ambito del servizio Vicenza Sicura è prevista infatti la possibilità di collaborare con il Gruppo comunale di volontari di protezione civile nella preparazione di alimenti (frutta e verdura) e inscatolamento dei pacchi alimentari per le persone e famiglie in difficoltà.

In collaborazione con l’associazione “Donna chiama Donna”, invece, i ragazzi potranno fare un’attività di formazione e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e al contrasto della medesima con momenti interattivi, con l’intento di ampliare il proprio punto di vista. A questa seguirà un lavoro di gruppo per la realizzazione di un video di sensibilizzazione e promozione del Centro Antiviolenza e di materiale per la formazione nelle scuole e per gli incontri rivolti alla cittadinanza.

Rispetto agli anni precedenti, a causa dell’emergenza epidemiologica, molti enti del territorio sono ancora in fase organizzativa, pertanto l’elenco delle esperienze alle quali i giovani potranno iscriversi sarà aggiornato mano a mano e consultabile sul sito del progetto https://esperienzefortivicenza.wordpress.com/ fino al 30 giugno, termine ultimo per aderire all’iniziativa .

Modalità di partecipazione

Le iscrizioni alle proposte di volontariato potranno essere effettuate online sul sito https://esperienzefortivicenza.wordpress.com/ entro il 30 giugno (dal 20 giugno sarà possibile iscriversi a più esperienze).

Sono previsti degli incontri formativi presso gli enti aderenti e due appuntamenti di verifica dell’esperienza con partecipazione obbligatoria ad almeno una delle due giornate.

Ai ragazzi che decidono di impiegare una parte del proprio tempo libero estivo ad una delle “esperienze forti” verrà rilasciato un attestato per la richiesta dei crediti formativi alla scuola.

Associazioni ed enti attualmente ospitanti

Per attività in ambito di povertà e marginalità: Protezione Civile, Cooperativa sociale Pari Passo e associazione Ozanam – il Mezzanino.

Per centri estivi e attività educative: cooperativa Alinsieme, Circolo San Giovanni, Cooperativa sociale Aster Tre, Cooperativa Studio Progetto, Assogevi Aps, Noi oratorio parrocchiale, Associazione genitori ICS, Associazione Terra di Mezzo, Laludo, Cooperativa Tangram e CSI – Centro sportivo italiano.

Per progetti di missioni in America Latina: Operazione Mato Grosso.

Per attività di riordino librario: quattro sedi della Biblioteca Bertoliana del Comune di Vicenza (Laghetto, Villaggio del Sole, Anconetta e Riviera Berica).