Esibisce la patente di un altro al controllo: denunciato cittadino cinese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa, hanno denunciato un cittadino cinese per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono a qualche sera fa, quando i militari, impegnati in controlli contro i reati di genere, fermano una BMW 520 con alla guida un giovane cittadino cinese. Questi, esibita la patente, dichiarava quindi la sua identità, confermata dal documento di guida. Tuttavia, durante il controllo i carabinieri si sono resi conto che l’auto era stata oggetto di “perdita di possesso” a causa di un’appropriazione indebita fatta da un cittadino italiano nella provincia di Venezia. A quel punto, i militari hanno portato il ragazzo per sottoporlo a fotosegnalamento per controllarne le generalità. A nulla è valso al cinese confermare l’identità, perché l’esito dell’accertamento ha dimostrato si trattasse di M.C., 31enne cinese senza patente di guida in quanto revocata nove anni prima.

Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo, oltre che essere sanzionato per più di 5000 euro, è stato denunciato per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale.