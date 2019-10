Escursionista scompare sul Pasubio nell’itinerario delle Gallerie

E’ allarme nella zona del Pasubio per la scomparsa di un escursionista ferrarese di 68 anni, M.R. L’Sos è stato lanciato alle forze dell’ordine alle 17. Secondo quando ricostruito il turista era partito questa mattina da Bocchetta Campiglia con altri 5 amici. La compagnia ha iniziato a risalire l’itinerario e arrivati all’altezza della 19a galleria si è fermata a cercare gli occhiali che uno di loro aveva perso, mentre il 68enne ha continuato da solo ad andare avanti. Raggiunto il Rifugio Papa e non avendolo trovato, i compagni hanno pensato fosse già sceso e hanno imboccato la Strada degli Scarubbi verso valle. Una volta giunti alle auto l’uomo non c’era e il suo cellulare risultava spento: a quel punto è scattato l’allarme. L’ultimo contatto risale alle 12. I soccorritori hanno risalito la strada degli Scarubbi e visionato le telecamere del Rifugio Papa, dove l’uono non compare. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore