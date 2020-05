Escursionista scivola sul Pasubio: interviene il Soccorso Alpino

Attorno a mezzogiorno e mezzo di ieri, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per un’escursionista scivolata in Val Canale, lungo il sentiero che scende dal Rifugio Papa. Quattro soccorritori si sono portati al Rifugio Balasso in fuoristrada, mentre altri si preparavano a intervenire poiché le nubi basse avrebbero potuto ostacolare l’intervento dell’elicottero in arrivo. Fissato il campo base al Balasso, l’eliambulanza di Verona emergenza è poi riuscita ad arrivare, 300 metri circa sotto il Papa, nel punto dove si trovava la sessantacinquenne di Valli del Pasubio, che, camminando assieme a un’amica, aveva messo male il piede, riportando un conseguente probabile trauma alla caviglia. La donna è stata imbarcata dal tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 20 metri, per essere trasportata al Rifugio Balasso e lì affidata all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Santorso. Due soccorritori, accompagnati in jeep in località Pineta, sono poi saliti a piedi per andare incontro alla compagna dell’infortunata.