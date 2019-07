Escursionista scivola sul Pasubio e cade: salvato dal Soccorso

Perde l’equilibrio e casa per 10 metri mentre sta camminando sul sentiero 300 in Val Canale sul Pasubio, a 1700 metri di quota. E’ accaduto ieri intorno alle 13 ad un 61enne vicentino, P.D.M., mentre era in compagnia di un amico. Il Soccorso Alpino è stato contattato poichè l’uomo dopo la caduta non riusciva più a camminare. Sette i soccorritori che l’hanno raggiunto a piedi, poichè la troppa nebbia impediva all’elisoccorso di muoversi L’uomo è stato imbarellato e portato al Pian delle Fugazze dove ad attenderlo c’era un’ambulanza.

„