Escursionista infortunato nel bosco, recuperato con l’elisoccorso

Attorno alle 17.15 l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del sentiero n.33 dove, nel tratto tra Prada e Brenzone, un escursionista tedesco, che si trovava con la moglie, era scivolato riportando la probabile frattura di una gamba. Non riuscendo ad avvicinarsi per la fitta vegetazione, il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato con un verricello di una trentina di metri a circa un chilometro di distanza, poi seguito da medico ed infermiere sbarcati con la stessa modalità. L’elicottero ha poi imbarcato 5 tecnici del Soccorso alpino di Verona in supporto alle operazioni, calati poi nelle vicinanze e raggiunti a altri due soccorritori. Imbarellato, l’infortunato è stato trasportato per 1000 metri fino a un prato dove l’eliambulanza era riuscita ad atterrare. L’escursionista cinquantenne è quindi stato trasportato a Borgo Trento. I soccorritori stanno rientrando con la moglie.