Escursionista inciampa e si frattura la caviglia

Alle 17.30 circa di ieri il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto nei pressi del Forte Campolongo, dove un’escursionista, che si trovava con un’altra persona, era inciampata su una radice tra i sassi, riportando la probabile frattura di una caviglia. Una squadra si è avvicinata in fuoristrada, per poi proseguire a piedi gli ultimi 500 metri. Una volta raggiunta la donna, 71 anni, di Verona, i quattro soccorritori, assieme a due Carabinieri forestali, le hanno stabilizzato il piede e la hanno caricata in barella, per poi trasportarla a ritroso fino alla jeep e da lì, in accordo con il 118, accompagnarla all’ospedale di Asiago.