Escursionista ferita sull’Ortigara, interviene il Soccorso Alpino

Alle 13.20 di oggi la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un’escursionista scivolata sul sentiero, appena sotto il Cippo dell’Ortigara. Tre soccorritori assieme ai Carabinieri forestali hanno raggiunto a piedi il posto e, dopo aver stabilizzato la gamba di L.G., 71 anni, di Cava Manara (PV), per un possibile trauma alla caviglia, l’hanno caricata in barella e trasportata un’ora e mezza fino al Piazzale Lozze, da dove si è recata autonomamente all’ospedale assieme al marito.