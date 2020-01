Escursionista 76enne scivola a causa del ghiaccio

A causa del ghiaccio fin da ieri si sono registrati i primi interventi dell’anno, sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi Venete.

Attorno a mezzogiorno di ieri il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per un escursionista, scivolato su un tratto ghiacciato del sentiero che dal Valico di Valbona sale alla cima del monte Toraro, a Tonezza del Cimone. L’uomo, 76 anni, di Vicenza, è stato raggiunto a circa 500 metri dalla strada da una decina di soccorritori, che gli hanno prestato le prime cure, lo hanno caricato in toboga e trasportato fino alla strada. L’infortunato, con un sospetto trauma al bacino, è stato poi imbarcato sull’elicottero di Treviso emergenza, decollato in direzione dell’ospedale di Santorso.

“Prestate sempre attenzione e dotatevi dell’opportuna attrezzatura, non rinunciando a tornare sui vostri passi se necessario” – il consiglio dei soccorritori.

Foto fonte Facebook pagina “Soccorso Alpino Speleologico Veneto”