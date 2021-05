Escursioni, bagni nella foresta, e-bike e molto altro: le guide di Asiago ripartono dopo il lungo stop

di Anna Roscini

È zona gialla, anche in montagna. La natura si è svegliata e i prati si tingono del giallo del tarassaco sull’Altopiano dei Sette Comuni. La primavera è la stagione che ci riunisce con la natura e la voglia di stare all’aria aperta si fa sempre più forte. Un’esplosione di colori e profumi: i fiori sbocciano per darci il più caloroso dei benvenuti, le piante germogliano e riprendono finalmente anche gli appuntamenti di Asiago Guide. In programma tante attività pensate per dare la possibilità di esplorare e conoscere in tutta sicurezza l’Altopiano a chiunque abbia voglia di vivere delle esperienze indimenticabili a contatto con la natura. Ne parliamo con Massimiliano Gnesotto, guida naturalistica ambientale.

Quando nasce Asiago Guide?

«La nostra associazione nasce ufficialmente nel 2013. Da allora, in qualità di guide ambientali escursionistiche, accompagniamo famiglie, scuole, gruppi e privati a scoprire l’Altopiano dei Sette Comuni. Conoscitori della Grande guerra, competenti in storia locale, esperti di educazione ambientale e progettisti di sviluppo sostenibile: ognuno è specializzato in base alle proprie passioni. Nel gruppo non mancano i faunisti, i botanici, gli appassionati di letteratura e gli esperti di fotografia naturalistica. Abbiamo tante competenze differenti, ma ci accomuna l’amore per il nostro territorio».

Avete già pensato ad un ricco calendario di attività per i prossimi mesi. Quali sono le novità?

«Alla squadra si è unito da poco Thomas, per proporre un’attività ideale per bambini e famiglie: il trekking someggiato con gli asini. Come sappiamo il carattere mite e socievole dell’asino lo rende un compagno ideale per i più piccoli. Questo animale può essere anche un prezioso aiuto per la socializzazione, perché infonde tranquillità. Abbiamo quindi in mente di organizzare queste escursioni con gli asini in tutti i paesi dell’Altopiano.

Siamo felici di avere stretto un accordo importante con il comune di Roana che si impegna a fornire un servizio turistico tramite Asiago Guide, coinvolgendo tutti i noleggi. Due volte alla settimana, da giugno a settembre, organizzeremo delle escursioni gratuite in e-bike per andare ad esplorare le sei frazioni del comune di Roana. Sarà un modo diverso per scoprire l’Altopiano lungo percorsi meno convenzionali e nei giorni più tranquilli, lontani dal weekend. Grazie alla sua conoscenza profonda del territorio, la guida sarà sicuramente in grado di dare un valore aggiunto all’escursione.

Tra le novità, c’è anche la collaborazione con le Melette per dare vita a una serie di laboratori in natura e di escursioni esperienziali, come lo shinrin-yoku ovvero il bagno nella foresta, affinché l’area possa diventare un vero e proprio parco dell’outdoor».

Quali sono invece le prossime escursioni in programma?

«Si comincia sabato 15 maggio con “Camminare con gusto: andare per erbe al tramonto”, per poi andare ad esplorare la valle dei mulini di Lusiana, domenica 16 maggio. Il 22 maggio continueranno le emozioni in natura con un’escursione al tramonto, che proporremo anche giovedì 3, venerdì 4 e sabato 19 giugno; mentre domenica 23 maggio cammineremo sui sentieri della Grande guerra a Campolongo. Domenica 30 maggio faremo una via leggendaria, la Calà del Sasso, e sabato 29 andremo ad ammirare il tramonto dal Monte Croce. Per il mese di giugno invece esploreremo la faggeta (mercoledì 2 e domenica 20), torneremo al forte di Campolongo (sabato 5), osserveremo il maggiociondolo in fiore (domenica 6), andremo alle cascate del Silan (sabato 12) e al labirinto della Brustolà (domenica 27). Abbiamo poi in programma una serie di escursioni in malga: il 12, 13, 20 e 26 giugno».

Quali misure di sicurezze verranno adottate durante le escursioni?

«Rimane l’obbligo della mascherina e, per evitare assembramenti, il punto di ritrovo di ogni escursione sarà direttamente in natura. Metteremo il gel igienizzante a disposizione dei partecipanti e continueremo a controllare la temperatura e a rispettare le distanze di sicurezza. Attualmente non potranno partecipare più di quindici persone per escursione. Questo per noi significa chiaramente avere dei costi maggiori, ma, a differenza di tanti colleghi nelle Alpi che hanno aumentato le tariffe, abbiamo tenuto gli stessi prezzi di prima. Le famiglie in questo momento hanno già tante difficoltà da affrontare. In questi tempi, più che mai, c’è il bisogno e la voglia di stare all’aperto in mezzo alla natura. Siamo felici di potere accompagnare le persone alla scoperta delle nostre montagne».