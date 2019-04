Escono di casa per due ore: furto da decine di migliaia di euro

(immagine d’archivio)

Maxi furto di decine di migliaia di euro in una villetta di via delle Cattane a Vicenza. L’episodio risale allo scorso 21 marzo, ma la denuncia della vittima è stata presentata il 16 aprile.

A sporgerla una donna di 60 anni che la mattina del 21 marzo è uscita di casa con il marito per tornare un paio d’ore dopo. Il tempo per i ladri di introdursi nell’abitazione, equipaggiati di un flessibile e di andare diretti verso la cassaforte posta in un sottoscala. All’interno vi erano 5 mila euro in contanti, due lingotti d’oro, catene in oro, bracciali, anelli, orecchini, orologi Rolex e Bulova, collane, fermagli, spille, medaglie. Il danno è da quantificare ma è senza alcun dubbio ingentissimo.