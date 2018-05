ESCLUSIONE M5S – Rucco: “Solidarietà agli attivisti”… e apre al confronto sul programma

“A fronte della possibilità emersa nelle ultime ora che il Movimento 5 Stelle non presenti la propria lista per le elezioni amministrative di Vicenza credo sia doveroso esprimere sia la mia solidarietà verso gli attivisti del movimento, sia il mio rispetto per il lavoro fatto in campagna elettorale, in particolare dal candidato sindaco Francesco Di Bartolo”. Così il candidato sindaco unitario del CentroDestra Francesco Rucco dopo che il M5S è stato escluso dalla corsa per le elezioni amministrative del 10 giugno a Vicenza.

“Mi piacerebbe che anche a Vicenza gli elettori del M5S possano avere i propri rappresentanti, ma nel caso in cui ciò non dovesse accadere e le posizioni del M5S non potessero avere adeguata rappresentanza siamo aperti al confronto sul nostro programma, considerato che si basa su un progetto di discontinuità e un’idea alternativa di città che vogliamo proporre ai Vicentini dopo dieci anni di governo del Partito democratico.

Dopo aver condiviso i banchi dell’opposizione con i consiglieri del M5S ed averne apprezzato l’impegno e la determinazione nel contrastare dieci anni di malgoverno della città da parte del Partito democratico, mi riesce difficile pensare che ora quegli stessi consiglieri ed i loro elettori possano rivolgere l’attenzione al PD, avallandone di fatto la gestione fallimentare della città.