Esce si strada con la moto e finisce in una scarpata: grave motociclista

Attorno alle 16.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un motociclista caduto in una scarpata della Strada Cadorna, in località Val della Giara. Perso il controllo della moto di grossa cilindrata, A.T., 31 anni, di Padova, era infatti finito addosso al guard rail ed era caduto al di là per una decina di metri, l’allarme lanciato da un passante. Dall’elicottero di Treviso emergenza, nel punto dell’impatto sono stati sbarcati con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso, che sono scesi lungo la scarpata e hanno raggiunto l’uomo, sul posto una squadra di soccorritori e medico e infermiere del Suem di Crespano. Dopo la prima assistenza a seguito del probabile politrauma riportato, l’infortunato è stato caricato sulla barella, sollevata con un paranco fino alla strada. Una volta a bordo dell’ambulanza, il motociclista è stato portato poco distante nel prato dove era atterrato l’elicottero, decollato poi in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa.