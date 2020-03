Esce per una passeggiata e scompare a 25 anni

E’ partito dall’Altopiano di Asiago ed è andato verso il Trentino, ma da allora è scomparso. L’appello a chiunque possa avere informazioni per ritrovare Alberto Mazzarini, 25enne trevigiano residente a Roana l’ha lanciato ieri sera la compagna Ilaria tramite facebook. Nell’appello fornisce una serie dettagliata di informazioni, nella speranza che qualcuno possa mettere le forze dell’ordine sulla pista giusta. «Il mio compagno ieri sera (lunedì 9 marzo) si è allontanato da casa, i Carabinieri sono già stati avvertiti. Siamo veneti, abitiamo in provincia di Vicenza, nel comune di Roana sull’altopiano di Asiago. Ieri (lunedì 9 marzo) verso le 13 si è allontanato da casa in macchina, una Sirion Daihatsu di colore Champagne/oro chiaro targata: CB 552 RN. Ha attraversato il confine Veneto verso quello Trentino, ma il GPS del telefono segnala essere in Val d’Aosta sotto al Cervino, probabilmente un paese o una cittadina al di sotto (vicino ad un campo da calcio). Le forze dell’ordine sono già alla ricerca, ma chiedo se qualcuno vedesse qualcosa o riconoscesse la macchina di chiamare il 112. Alberto Mazzarini, nato a Treviso il 15 maggio del 1995, padre di una bimba di 6 anni, ha occhi marroni nocciola, capelli neri con ciuffo all’insù e barba nera al momento corta, porta un orecchino nella parte superiore dell’orecchio sinistro, si è allontanato senza abiti invernali: maglioncino color senape con una treccia come trama al centro, pantaloni neri, scarpe da ginnastica nere, giacca antivento della Quechua nera. Se qualcuno lo riconoscesse avverta immediatamente il 112″.