Esce per fare la spesa nonostante l’isolamento fiduciario: 400 euro di multa

Una cittadina cubana, sottoposta all’obbligo dell’isolamento fiduciario poiché in arrivo dall’estero, non è stata trovata a casa, ieri pomeriggio, all’atto della verifica effettuata dalle Volanti della Questura su richiesta della locale Prefettura. La straniera, raggiunta al cellulare, ha riferito che si era allontanata per alcune commissioni ma gli Agenti, al suo rientro, l’hanno attesa e le hanno contestato la sanzione amministrativa di 400 euro ricordandole gli obblighi che impone l’attuale normativa .