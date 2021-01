Esce nel pomeriggio: furgone e cassaforte rubati dai ladri, via 7 orologi di pregio e soldi

Furto in abitazione ieri in via Battaglione Valtellina a Vicenza, in zona di campagna vicino alle Cattane. Un residente è uscito di casa dalle 14.30 alle 18. Al suo rientro ha scoperto che i ladri erano entrati nella sua abitazione forzando la porta del garage e poi accedendo ai piani superiori.

Dopo aver divelto ed estratto la cassaforte contenente 2000 euro e 7 orologi di pregio, si sono dileguati a bordo del suo furgone. Indagano i carabinieri