Esce di strada e finisce contro una casa

Incidente oggi a Sarcedo in via Ca’ Fusa. Alle 13.30 circa. Coinvolta una Mercedes condotta da F.M. di 76 anni residente a Dueville che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a urtare con la parte anteriore del veicolo la muratura dell’abitazione al civico n. 29. E’ intervenuta sul posto il Suem 118 dell’Ospedale di Santorso che ha trasportato il conducente in ospedale con un codice di media gravità. Sul posto due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e per la viabilità del traffico.

Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato istituito il senso unico alternato per circa mezz’ora. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o utenti.