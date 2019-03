Esce di strada e abbatte palo telefonico: conducente miracolato

Oggi poco dopo le 14 C.R., un uomo 58enne di Villaverla, alla guida di autovettura Ford Focus, stava percorrendo via Dell’Areoporto con direzione Santo. Giunto all’altezza del civico 23, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e quindi fuoriuscendo dalla sede stradale. Dopo avere abbattuto una recinzione e la palina telefonica, l’auto si è fermata nel campo agricolo adiacente. Per fortuna, per pochi metri, è riuscita ad evitare un ponticello in cemento armato di accesso al fondo agricolo e le lesioni riportate sono di lieve entità. In ogni caso il conducente era sotto choc a causa del violento impatto, per quanto attutito dal perfetto funzionamento dell’airbag e delle cinture di sicurezza. E’ intervenuta un’ambulanza 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Rilievi e regolazione traffico da parte di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno dovuto provvedere alla chiusura della strada per circa 3 ore, onde consentire ai Tecnici di Telecom di ultimare le operazioni di messa in sicurezza della palina e dei cavi telefonici pericolosamente pendenti sulla carreggiata.