Esce di strada con l’auto: ferita una donna, arriva l’elisoccorso (Foto e Video)

Alle 13:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giovanni lungo la SP 8 a Orgiano per un’uscita di strada autonoma a causa anche del fondo stradale scivoloso: ferita una donna. I pompieri arrivati da Lonigo hanno estratto la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto finita in un fossato a bordo strada. La donna, una 41 enne di origini moldave residente a Sossano, iniziali P.B., è stata presa in cura dal personale del SUEM 118 ed elitrasportata in ospedale. Non correrebbe pericolo di vita. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche la Polizia Locale dell’Unione Comuni Basso Vicentino Distretto VI3D