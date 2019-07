Esce di strada con l’auto e finisce contro un ponticello: morta una donna

Domenica mattina verso le 7:30, per cause in via di accertamento, una donna di 75 anni, residente a Colloredo, ha perso il controllo della propria auto e si è schiantata contro il ponticello in cemento di una casa

Lo schianto è avvenuto sulla provinciale 4 tra Colloredo e Sossano. L’auto si è ribaltata finendo addosso alla casa. Immediati i soccorsi, ma invano, troppo gravi le ferite riportate dalla donna.