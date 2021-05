Esce di strada con la moto: morto 49enne di Feltre

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ieri notte, qualche minuto prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 348 al km 37 a Quero Vas per l’uscita di strada di un motociclista. Il centauro, un 49enne di Feltre, non è sopravvissuto all’incidente. Sul posto i vigili del fuoco, aiutati da Feltre, il personale del Suem e le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo tre ore.