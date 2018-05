Esce di casa mezz’ora ed entra il ladro: via soldi e gioielli

Furto in abitazione domenica mattina poco dopo le 10 in via Lattes a Vicenza. Vittima un vicentino di 69 anni che era uscito di casa alle 10. Mezzora dopo l’uomo ha ricevuto la chiamata della figlia che aveva notato la finestra della cucina aperta.

In effetti, una volta tornato a casa, l’uomo ha notato che finestra era stata forzata e qualcuno si era introdotto nell’abitazione portandosi nella zona notte e nello studio. Da un primo rilievo sono stati portati via 1000 euro in contanti riposti in un cassetto e gioielli nascosti in un cassettone della camera da letto. Il danno complessivo è da quantificare. Sul posto è stata chiamata la Polizia di Stato per i rilievi.