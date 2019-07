Esce dal coma Paolo Zorzi, ferito nel delitto di Montegaldella

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Paolo Zorzi esce dal coma. A darne notizia è Il Giornale di Vicenza, nell’edizione odierna. Il 45enne di Cervarese Santa Croce rimase ferito gravemente un mese fa a Montegaldella, quando venne uccisa Marianna Sandonà. Per l’omicidio della donna e il tentato omicidio di Zorzi si trova in carcere il camionista 38enne Luca Segnini.



Zorzi si trovava a casa di Marianna per fare da testimone nella riconsegna da parte del camionista, degli effetti personali all’ex compagna. Zorzi rimase ferito gravemente con due coltellate. Ora è uscito dal reparto di rianimazione e trasferito in quello di pneumologia. La sua testimonianza sarà fondamentale per ricostruire quanto accaduto a Montegaldella lo scorso 8 giugno.

Segnini, dopo aver colpito Marianna e Zorzi, si era inferto due coltellate. Ora è in carcere a San Pio X.