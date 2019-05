Ancora una volta vittima di furto una donna anziana di Vicenza. Si tratta di L.B., 84enne residente in viale Trieste che lo scorso 26 aprile si è assentata da casa in mattinata per andare a fare la spesa. Appena tornata ha trovato le volanti della polizia. Il sistema di allarme aveva infatti rilevato l’intrusione di ladri. Si sono poi avvalsi di una federa di cuscino per trasportare i gioielli.