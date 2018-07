EROTICO VICENTINO – Sex toys: tra i più gettonati, quelli per le coppie

Dildo, vibratori, lingerie per il burlesque, anelli vibranti e sex toy maschili non sono solo oggetti di piacere individuale, ma si rivelano veri e propri strumenti di unione e di condivisione del piacere. A dirlo, è un’analisi dei dati raccolti da una piattaforma e-commerce di una startup milanese dedicata al piacere delle donne e leader in Italia nella vendita di sex toys.

Chi acquista giochi erotici e quali sono le preferenze dei consumatori? Da gennaio 2018, l’e-commerce ha registrato un incremento delle vendite di +170% rispetto al 2017. Sono le donne le maggiori acquirenti di sex toys (40%), seguite dagli uomini (25%), ma sono stati i gadget dedicati alla coppia i più richiesti nel 2017 (+40% rispetto all’anno precedente): kit per il bondage e giochi di ruolo sono quelli che attualmente vanno per la maggiore.

La città più erotica d’Italia è Milano (20%), seguita da Roma (15%) e Torino (5%), ma dal 2018 è il Sud a crescere a una velocità doppia (+40%) rispetto a Nord (+20%) e al Centro (+15%). Catania, per esempio, è al secondo posto (25%) dopo Milano (che si piazza a quota 50%) per la vendita di fallo indossabile e di strap-on dildo. Gli italiani amano spendere per il proprio piacere: il consumo medio varia dagli 80 ai 90 euro a testa per l’acquisto online di giochi erotici; il 70% degli ordini viene fatto da dispositivi mobili e in orario d’ufficio (da lunedì a venerdì, 9:00-18:00).

Come abbiamo già anticipato, sono le donne le più curiose ed esigenti in Rete, ma anche quelle più dinamiche in termini di acquisti. Le giovani tra i 20 e i 30 anni sono quelle che comprano di più (+300% rispetto al 2017), seguite dalla fascia dai 30 ai 40 (+200%) e da quella dai 40 ai 50 (+200%). Cosa preferiscono le donne? I vibratori a doppia stimolazione e le palline vaginali sono i giochi erotici più apprezzati dal gentil sesso, da usare da sole o in coppia.

E gli uomini? Anche l’universo maschile ha fatto registrare un vero e proprio boom di richieste nell’ultimo anno con un’offerta particolarmente orientata verso i masturbatori wireless, gli sviluppatori del pene e gli anelli fallici. I sex toys in assoluto più acquistati dagli utenti sono però i vibratori regolabili a distanza tramite app: vibratori wireless, dedicati alla coppia, che attraverso un’applicazione sullo smartphone permettono di interagire ed entrare in intimità con il partner anche a chilometri di distanza. mantenendo viva la passione. Resistono tra i sex toys più amati anche i tradizionali anelli vibranti e stimolatori per lui e per lei pensati per essere utilizzati durante il rapporto.

Il trend positivo di questo segmento di mercato – quello delle coppie – è stato confermato dalle vendite di MySecretCase nel periodo natalizio: a Natale 2017 gli utenti hanno speso +120% rispetto al 2016. Il regalo più gettonato è stato il Calendario dell’Avvento dedicato alla coppia, con 24 sex toys al posto dei cioccolatini ognuno corrispondente a una pratica erotica diversa, per riscoprire e valorizzare l’intimità in un periodo dell’anno in cui i partner hanno più tempo da dedicarsi.