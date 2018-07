EROTICO VICENTINO – I sogni… erotici son desideri

Baci, proposte a luci rosse e fantasie. I sogni parlano erotico. Un recente studio infatti evidenziato “tracce” di sesso nei sogni di ciascuno, uomini e donne senza alcuna distinzione di sorta. Circa l’8% immagina ogni notte qualcosa di erotico tra le braccia di Morfeo e il 4% raggiunge addirittura l’orgasmo. Potete negarlo finché volete, ma non sarete credibili. Perché tutti, prima o poi, fanno sogni erotici.

Sogni erotici frequenti o ricorrenti

Molti hanno anche un sogno erotico ricorrente. E sia chiaro: non c’è nulla di male, anzi. Uno studio congiunto delle Università di Amsterdam e Groningen ha dimostrato come avere di tanto in tanto fantasie sessuali notturne aguzzi l’ingegno, aumentando le capacità di pensiero analitico di chi sogna.

La classifica dei sogni erotici di lei e di lui

I ricercatori hanno provato a stilare una classifica dei sogni erotici più frequenti nelle donne e negli uomini. Un po’ a sorpresa, si scopre che il primo posto è occupato da una fantasia sessuale uguale per maschi e femmine.

Ecco quindi la classifica dei sogni erotici degli uomini:

fare l’amore con la propria partner o con una ex; fare sesso con più donne; ricevere sesso orale; provare nuove posizioni nel sesso;

E questa invece è la classifica dei sogni erotici delle donne:

fare l’amore con il proprio partner o con un ex; ricevere sesso orale; fare l’amore con un partner differente; sentirsi irresistibili nei confronti degli uomini;

I sogni erotici dell’uomo sono tutti legati al pene, al suo uso e al concetto che esso debba essere considerato qualcosa in grado di provocare di per sé eccitazione e perfino orgasmo nella donna (anche soltanto vedendolo).

Per la donna è un altro discorso. Le donne immaginano in prevalenza situazioni in cui è l´uomo a condurre il gioco. E forse non è un caso: quanto più una donna si lascia andare, infatti, tanto più facilmente raggiunge il culmine del piacere.

Le fantasie sessuali fanno bene alla coppia? Sì, secondo i sessuologi: perché in amore la monotonia uccide la passione, mentre i sogni erotici sono un modo per trasferire altrove ciò che si sceglie di non fare nella realtà.

Altra questione spinosa: rivelare o no i sogni segreti al partner? Dipende dal tipo di rapporto che c´è nella coppia. Se c´è molta intesa e complicità va bene, altrimenti è meglio lasciar perdere.